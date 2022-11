Napoli a quota 10 vittorie di fila in Serie A per la terza volta

Luciano Spalletti è il primo allenatore della storia a vincere 10 partite di fila in A con due squadre diverse, Napoli e Roma

Con la vittoria di questa sera al Maradona contro l’Empoli, il Napoli vince 10 match di fila in Serie A TIM per la terza volta nella sua storia, come sottolinea Opta.

10 – Il #Napoli ha vinto 10 match di fila in #SerieA per la terza volta nella sua storia, dopo i 13 successi tra l’aprile e l’ottobre 2017 e i 10 tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018 (in precedenza entrambi con Maurizio Sarri alla guida). Scalata.#NapoliEmpoli pic.twitter.com/oloyB1OvN7 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 8, 2022

Ma non solo anche Spalletti segna un suo piccolo record personale

Luciano Spalletti è il primo allenatore della storia a vincere 10 partite di fila in A con due squadre diverse: prima di questo Napoli, la Roma 2005-2006. Guardacaso anche all’ora la decima vittoria fu contro l’Empoli