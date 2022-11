Guida ai Mondiali, il Qatar

Alla sua prima partecipazione al Mondiale il Qatar potrebbe essere la sorpresa della competizione. I giocatori sono in ritiro già da 5 mesi.

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 si giocherà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Sarà la 22a edizione della competizione, la prima giocata nel mondo arabo. Vi parteciperanno 32 squadre, suddivise in gironi per la prima fase

A meno di 3 giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar andiamo ad analizzare la squadra ospitante della più grande competizione del Mondo. Il Qatar sarà protagonista della partita di avvio dei Mondiali in programma il 20 novembre alle 17 (ora italiana) contro l’Ecuador.

Il Qatar è inserito nel gruppo B insieme a Ecuador, Senegal e Olanda

La Nazionale del Qatar

I padroni di casa sono alla prima storica partecipazione al Mondiale dopo la nascita della federazione nel 1970. Seppur giovanissima, la Nazionale del Qatar vanta già diversi titoli nel proprio palmares. La vittoria più importante è, senza dubbio, la vittoria nella Coppa d’Asia nel 2019 dove si imposero per 3-1 contro il Giappone. In quel torneo il Qatar riuscì a mantenere la propria porta inviolata in tutte le partite della competizione tranne che in finale.

Nel 2021 è stata anche ospitata per partecipare alla Gold Cup della Concacaf, federazione delle Nazionali nord americane, dove è uscita al primo turno. Seppur da netta sfavorita nel Gruppo A il Qatar si rivela la vera incognita di questo Mondiale. Si apprende anche che il Qatar sta facendo una preparazione pesantissima e i giocatori si stanno allenando insieme già da 5 mesi.

Rosa e numeri di maglia

Portieri: 1 Saad Al Sheeb (Al Sadd), 22 Meshaal Barsham (Al Sadd), 21 Yousuf Hassan (Al Gharafa)

Difensori: 16 Khoukhi Boualem (Al Sadd), 2 Pedro Miguel (Al Sadd), 5 Tarek Salman (Al Sadd), 3 Abdelkarim Hassan (Al Sadd), 13 Musaab Khidir (Al Sadd), 15 Bassam Al Rawi (Al Duhail)

Centrocampisti: 8 Ali Asad (Al Sadd), 4 Mohammed Waad (Al Sadd), 20 Salem Al Hajri (Al Sadd), 26 Mustafa Tariq Meshaal (Al Sadd), 12 Karim Boudiaf (Al Duhail), 14 Homam Al Amin (Al Gharafa), 23 Assim Madibo (Al Duhail), 6 Abdulaziz Hatim (Al Rayyan), 25 Jassim Jaber (Al Arabi)

Attaccanti: 11 Akram Afif (Al Sadd), 10 Hassan Al Haydos (Al Sadd), 17 Ismaeel Mohammad (Al Duhail), 19 Almoez Ali (Al Duhail), 9 Mohammed Muntari (Al Duhail), 7 Ahmed Alaaeldin (Al Gharafa), 24 Naif Al-Hadhrami (Al Rayyan), 18 Khalid Muneer Mazeed (Al Wakrah)

L’allenatore del Qatar

Félix Sánchez Bas è l’allenatore della Nazionale qatariota. Nessun trascorso come calciatore si appresta a disputare il primo Mondiale della sua carriera da tecnico. Sanchez ha iniziato ad allenare il Barcellona under 19 nel 1996 fino al 2007. Nel 2013 è stato uno dei primi a salire sul carro della nuova realtà qatariota dove ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili fino a quando, nel 2017, non è stato promosso a tecnico della Nazionale maggiore.

Piazzamenti ai Mondiali del Qatar

In un gruppo difficile in Qatar risulta essere l’outsider per eccellenza. Inserita nel gruppo A con Olanda, Senegal e Ecuador il Qatar proverà a giocarsi le sue carte per centrare la qualificazione alla prossima fase. Un dato potrà far sorridere i padroni di casa dato che il Sudafrica nel 2010 è l’unico paese ospitante a non aver riuscito a centrare la qualificazione per la fase successiva.