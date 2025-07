Mancinelli (ex allenatrice di Sofia Raffaeli): «Nella ritmica imperava il modello sovietico. Oggi sarebbe inconcepibile»

Ferrari, Vasseur sponsorizzato da Toto Wolff: «Lasciatelo lavorare. In Italia se vinci sei il migliore, se perdi hai fallito»

Mister Mercedes: «se non fossi in questa squadra, sceglierei lui per ricoprire il mio ruolo». Vasseur è fiducioso: «A Silverstone possiamo fare bene, Hamilton ci tiene a far bene in casa»