Guida ai Mondiali 2022, l’Ecuador

L’Ecuador affronterà il Qatar nella gara inaugurale dei Mondiali. Per la Nazionale sudamericana è la quarta partecipazione al torneo

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 si giocherà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Sarà la 22a edizione della competizione, la prima giocata nel mondo arabo. Vi parteciperanno 32 squadre, suddivise in gironi per la prima fase

La prima gara in programma il 20 novembre sarà Qatar-Ecuador che si disputerà all’Al Bayt Stadium, alle ore 17 italiane.

La Nazionale dell’Ecuador

L’Ecuador è inserito nel gruppo A insieme a Qatar, Olanda e Senegal. La Nazionale sudamericana, allenata da Gustavo Alfaro, ha alcuni ottimi giocatori, come Moises Caicedo, Pervis Estupiñan e Piero Hincapié, ma nessuna velleità tattica, e dovrà sperare in un po’ di fortuna e nello stato di forma dei suoi talenti migliori.

La formazione ecuadoriana ha rischiato fino a pochi giorni fa di non prendere parte ai Mondiali, nonostante avesse vinto le qualificazioni, in quanto accusata dal Cile di aver schierato Byron Castillo nelle qualificazioni che i cileni ritenevano essere colombiano. L’8 novembre il TAS ha confermato che l’Ecuador parteciperà regolarmente ai prossimi Mondiali, ma ha sanzionato la Federazione ecuadorianaper violazione del regolamento FIFA con tre punti in meno nelle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali e una multa da 100mila euro

Rosa e numeri di maglia

Portieri: 22 Alexander Domínguez (Liga de Quito), 1 Hernán Galindez (Aucas), 12 Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Difensori: 3 Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), 4 Robert Arboleda (San Paolo), 7 Pervis Estupiñán (Brighton), 17 Angelo Preciado (Gent), 25 Jackson Porozo (Troyes), 14 Xavier Arreaga (Seattle Sounders), 18 Diego Palacios (Los Angeles FC), 2 Félix Torres (Santos Laguna), 6 William Pacho (Antwerp)

Centrocampisti: 8 Carlos Gruezo (Augsburg), 5 José Cifuentes (Los Angeles FC), 21 Alan Franco (Talleres),23 Moisés Caicedo (Brighton), 15 Angel Mena (Leon), 16 Jeremy Sarmiento (Brighton), 20 Jhegson Méndez (Los Angeles FC), 9 Ayrton Preciado (Santos Laguna), 10 Romario Ibarra (Pachuca), 19 Gonzalo Plata (Real Valladolid)

Attaccanti: 24 Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), 26 Kevin Rodriguez (Ibabura), 13 Enner Valencia (Fenerbahce), 11 Michael Estrada (Cruz Azul)

L’allenatore dell’Ecuador

Chi lo conosce racconta Gustavo Alfaro come uno schivo, riservato, uno che parla poco e che di rado dice cose sbagliate. Sa capire i momenti. Argentino, ha giocato un po’ nell’Atletico Rafaela, per poi concentrarsi sulla carriera da allenatore. Dicono che lo fosse già quanto giocava, centrocampista dai pieni buoni che dettava i tempi. Da tecnico ha girato tanto, in Argentina soprattutto. Arsenal di Sarandi, Rosario, Huracan e Boca tra le altre. Ora, dallo scorso anno, è il c.t. dell’Ecuador. Ha preso in mano la squadra in un momento complicato, dopo che Jordi Cruyff se ne era andato dicendo che “non c’erano le basi per un progetto serio”. La federazione ha scelto di puntare su di lui, che si è rimboccato le maniche e li ha portati fino in Qatar. Se lo merita. Adesso il Mondiale li aspetta.

Piazzamenti ai Mondiali dell’Ecuador

L’Ecuador, insieme al Venezuela, è una delle due compagini sudamericane anon aver mai vinto la Coppa America. Il miglior piazzamento in questa competizione è stato il 4º posto per 2 volte (1959 e 1993). Attualmente la nazionale ecuadoriana si trova in 46esima posizione nel ranking Fifa, il suo miglior piazzamento è stato il 13º posto ottenuto in due occasioni (2012, 2015). Negli ultimi anni sono arrivate diverse partecipazioni ai Mondiali per la Tricolor: la prima nel 2002, affrontando anche l’Italia nel girone, la seconda nel 2006, in cui raggiunsero i quarti (record per i sudamericani), la terza nel 2014.

La Tri, così viene chiamata la Nazionale, punta a superare il gruppo almeno come seconda per poter approdare agli ottavi di finale.

Brasile 1950 Ritirata

Corea e Giappone 2002 Primo turno

Germania 2006 Ottavi di finale

Sud Africa 2010 Non qualificata

Brasile 2014 Primo turno

Qatar 2022