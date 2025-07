Se passasse il turno, Inzaghi farebbe guadagnare all’Al-Hilal l’ammontare del suo stipendio biennale

Non ha ancora vinto nulla e già si parla di soldi. Così pare funzionare in Arabia. Simone Inzaghi è sbarcato all’Al Hilal da poche settimane, eppure i conti sono già in attivo (di molto): con l’accesso ai quarti del Mondiale per Club, ha portato nelle casse del club saudita oltre 30 milioni di euro. Un bottino che, con un’altra vittoria, potrebbe salire a 50 (iniziamo a capire perché le squadre non si lamentino della competizione nonostante le mille storture ndr) Non male per un allenatore che all’Inter ha chiuso la stagione a mani vuote ma con il bilancio in salute.

Inzaghi farebbe guadagnare all’Al-Hilal l’ammontare del suo stipendio biennale con una vittoria (Tuttosport)

Ne parla ampiamente Tuttosport:

“«Dove alleno io aumentano i ricavi e si vincono i trofei». Ipse dixit, Simone Inzaghi. Che sulla panchina dell’Al Hilal si è appena insediato e per ora di trofei non ne ha vinti. […] Quella che però resta una costante è al sua vena da Re Mida dei ricavi […] è da notare come, col suo cammino in America il tecnico abbia già quasi ripagato quel che è costato al club. Conti alla mano, con l’accesso ai quarti Inzaghi ha permesso all’Al Hilal di incassare già 31.5 milioni. […]

A questo punto del percorso arriva il quarto di fi nale contro il Fluminense. Se vincesse anche quello, Inzaghi garantirebbe alla squadra saudita circa altri 19 milioni di premio. Alla fine della fiera, una cifra non così distante dai 51 milioni di euro che il club di Riad dovrebbe pagare al tecnico se rimarrà in Arabia fino alla fine del contratto. E pensare che siamo solo all’inizio […]

In pochi mesi, comunque, Inzaghi è riuscito in una piccola impresa, tra quanto sta racimolando all’Al Hilal e alla cifra monstre messa insieme in una stagione all’Inter, finita sì senza trofei, ma con effetti balsamici per il bilancio. I nerazzurri quest’anno hanno guadagnato la bellezza di circa 130 milioni dai premi ottenuti dalla Uefa per il percorso in Champions League. Soldi ai quali andranno anche aggiunti gli incassi da stadio, che potrebbero far lievitare il tutto a una cifra vicina ai 200 milioni”.