I brasiliani del Fluminense vincono (2-1) giocando all’italiana e diventano ricchi. Inzaghi va a casa

L’Al Hilal di Inzaghi va a casa. Il Fluminense vince 2-1 e va in semifinale dove attende la vincente di Palmeiras-Chelsea. Partita avvincente, tirata fino alla fine, con pressing conclusivo dei sauditi che però non hanno prodotto più di una serie di mischie. Probabilmente la squadra di Inzaghi era mentalmente appagata dopo la storica vittoria per 4-3 sul Manchester City. Il Fluminense di Renato Portaluppi invece è sceso in campo con determinazione: poca voglia di fare spettacolo e tanta di passare il turno per raggiungere le ricche semifinali.

Nel primo tempo gol di Martinelli grazie a un regalo di Joao Cancelo. Nella ripresa pari di Marcos Leonardo su assist di testa di Koulibaly e poi al 70esimo il gol decisivo di Hercules.