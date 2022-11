Coppa Davis, clamoroso a Malaga: Sonego batte Shapovalov (Italia-Canada 1-0)

Sonego gioca la miglior partita della sua carriera. Il canadese gioca bene poi nell’ultimo game quando commette tre doppi falli. Ora tocca a Musetti

Coppa Davis, clamoroso a Malaga: Sonego batte Shapovalov. L’Italia è in vantaggio 1-0 nella semifinale di Coppa Davis. La Nazionale priva di Sinner e Berrettini (Matteo in tribuna) sta dando spettacolo a Malaga. E dopo aver eliminato gli Stati Uniti, gli azzurri sono in vantaggio nella semifinale. Tra poco giocheranno Auger-Aliassime e Musetti. Se dovesse vincere Musetti, l’Italia sarebbe in finale contro la Croazia.

Sonego ha vinto in tre set. Ha giocato probabilmente la miglior partita della sua carriera (fino a oggi era quella di due giorni fa contro Tiafoe). Un tennis di livello altissimo, Shapo ha sì sbagliato un po’ ma ha giocato bene, ha regalato poco considerando i suoi standard. Nell’ultimo game, il canadese ha dato una saggio del proprio autolesionismo con tre doppi falli. Ma Sonego ha giocato alla grande. Ha annullato dodici palle break, ha giocato benissimo i punti cruciali, ed è quel che fa la differenza nelle partite e nelle carriere. Ha conquistato la vittoria grazie al suo tennis. Sonego ha vinto in tre set col punteggio di 7-6 6-7 6-4.