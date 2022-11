Il Cholito Simeone candidato a sostituire Correa nell’Argentina ai Mondiali

È arrivato Correa dell’Atletico. L’interista non è stato sostituito. Ma anche il Papu, Acuña, Foyth e Romero non sono al meglio

L’attacco dell’Argentina rischia un stravolgimento totale. Dopo le parole del ct Scaloni di ieri al termine dell’amichevole vinta contro gli Emirati Arabi sono arrivati i primi addii. A stare male erano quattro giocatori: Romero, Nico Gonzalez, Dybala e il Papu Gomez, tre attaccanti su sei a disposizione, più Correa in panchina.

Nella giornata di oggi è arrivato il primo cambio nella lista dei convocati: fuori Nico Gonzalez e dentro Angel Correa. Il giocatore della Fiorentina non ce l’ha fatta a recuperare a pieno dopo lo strappo che lo ha tenuto fuori per tutto l’inizio di stagione. Al suo posto arriva il calciatore dell’Atletico Madrid che era già dato tra i possibili convocati.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

Oltre a Nico Gonzalez è stata anche ufficializzata l’esclusione di Joaquin Correa dalla lista. L’attaccante dell’Inter non è al 100% fisicamente e Scaloni non vuole correre rischi per il Qatar. Non è ancora stato annunciato il sostituto ma entro la giornata di domani si saprà chi ha scelto il ct.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

L’attenzione è alta in casa albiceleste perché le condizioni non ottimali di Dybala e Gomez fanno pensare a nuovi stravolgimenti, secondo La Nacion. In Argentina non emergono quali sono i possibili candidati per prendere il posto degli “acciaccati” ma potrebbe essere preso in considerazione anche il Cholito Simeone. Infatti ESPN lo mette nella lista dei papabili insieme a Thiago Almada dell’Atlanta United e Alejandro Garnacho del Manchester United.

Scrive La Nacion che sono tanti i calciatori convocati che non sono nelle migliori condizioni fisiche.

Marcos Acuña e Juan Foyth non sono arrivati così preparati come si credeva. Lautaro Martínez e Alejandro “Papu” Gómez si sono uniti al gruppo portando i postumi di alcuni colpi (ecco perché non hanno giocato nell’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti). Cristian” Cuti ” Romero è arrivato in Qatar con un affaticamento muscolare che comunque non gli impedirebbe di essere disponibile per il debutto ai Mondiali martedì prossimo, contro l’Arabia Saudita.

Scaloni e il suo staff tecnico non sono soddisfatti di alcune situazioni che hanno visto nella partita con gli Emirati Arabi Uniti. Hanno verificato che Foyth, che ha avuto qualche difficoltà in marcatura, non ha problemi fisici, ma è ancora lontano dalla condizione per essere all’altezza di un Mondiale.

Anche Marcos Acuña preoccupa.

L’ala del Siviglia soffre da tempo di pubalgia, un infortunio “molto insidioso”. La verità è che non tutti i giorni il suo fisico risponde allo stesso modo a questo tipo di difficoltà: in alcuni allenamenti non lo hanno visto bene, ma nella partita con gli Emirati Arabi Uniti ha soddisfatto le aspettative dello staff tecnico.