Toh, la Serie A contro il governo: non vuole farsi controllare i conti

Riunione della Lega: all’unanimità i club contro l’agenzia proposta dal governo.

La Lega Serie A si è riunita quest’oggi sulla proposta del governo per un’agenzia per il controllo finanziario delle società calcistiche.

La Serie A boccia l’agenzia governativa

Nel comunicato si legge:

All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica.

Inoltre, tutti i club di Serie A hanno nuovamente ribadito la necessità di procedere verso una piena autonomia della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo.

Lo scrive la “Gazzetta dello Sport“:

Il calcio prova a compattarsi e rivendica l’autonomia per stoppare la volontà della politica di controllare i bilanci delle società (e di decidere, di fatto, le ammissioni ai campionati) attraverso un’agenzia governativa. Oggi alle 18 in Figc andrà in scena un tavolo con i presidenti delle componenti federali per analizzare la situazione e poi, sperano in via Allegri, giungere a una posizione condivisa. Mica facile visti i recenti attriti tra Figc e Serie A, che vuole più indipendenza, in stile Premier. Oggi Gravina riporterà il succo della chiamata con cui venerdì il ministro dello Sport Abodi gli ha anticipato l’arrivo della prima bozza del decreto legge che prevede la nascita dell’agenzia.

