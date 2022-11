I quattro calciatori dell’Argentina che rischiano di lasciare il Mondiale (c’è anche Dybala)

Il ct Scaloni: «Alcuni calciatori non stanno bene». Per La Nacion i nomi a rischio sono Romero, Nico Gonzalez, Dybala e il Papu Gomez

Lionel Scaloni, ct Argentina, ha parlato della possibilità di modificare la lista dei partecipanti al Mondiale in Qatar, dopo la vittoria per 5-0 contro gli Emirati Arabi. Dei 26 convocati oggi sono finiti 4 giocatori che non sarebbero al meglio per la spedizione qatariota. I nomi in questione – secondo La Nacion – sono Romero, Dybala, Nico Gonzalez e il Papu Gomez. Il tecnico argentino ha dichiarato:

«Abbiamo qualche piccolo problema, abbiamo ancora qualche giorno per la lista definitiva. Ad essere onesti, non posso dirlo al 100% oggi, ma abbiamo tempo. Per fortuna, o ‘sfortuna’, possiamo cambiare, c’è la possibilità di farlo. I calciatori sono adulti per sapere se sono in grado di continuare o meno.

«Non sto dicendo che lasceranno il gruppo, ma è chiaro che ci sono giocatori che non stanno bene, perché non sono in grado di giocare o rischierebbero. Quindi, non posso garantire che quei giocatori stiano bene. Dobbiamo stare attenti. L’aspetto più importante è che abbiamo dato minuti ad alcuni giocatori minuti che non ne avevano avuti e questo ci lascia soddisfatti».

“HAY POSIBILIDADES DE CAMBIAR LA LISTA DE 26” Lionel Scaloni habló con @gastonedul tras la goleada ante Emiratos Árabes y dejó entrever que de ser necesario haría modificaciones en la lista para el debut argentino en el Mundial. ¿Sumarías a alguien? 🧐 pic.twitter.com/KiLtHoSjR1 — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2022

Il giornale argentino La Nacion prova a individuare quali siano i maggiori indiziati a lasciare la Nazionale, fa i nomi del difensore del Tottenham Romero e dell’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez. Sarebbe il colmo se fosse il calciatore della Fiorentina a lasciare il ritiro visto che è entrato in rotta con società e allenatore per farsi trovare pronto per la convocazione al Mondiale. Non è da escludere che possa saltare anche Dybala o il Papu Gomez, visto che non hanno praticamente giocato nell’ultimo mese.