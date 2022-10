Opta: Kvaratskhelia devastante, meglio di lui solo CR7 e Milito

Tra i giocatori che hanno esordito in SerieA dal 2004/05 solo Diego Milito e Cristiano Ronaldo hanno preso parte a più reti di Kvaratskhelia nelle loro prime 12 gare.

I dati Opta. Solo oggi un gol e due assist, Kvaratskhelia si conferma un giocatore importantissimo per il Napoli di Spalletti. Ma non solo, il georgiano ha una percentuale di partecipazione alle azione dei gol azzurri incredibile come sottolinea la statistica di Opta. Meglio di Kvara solo CR7 e Milito nelle loro prime 12 gare

11 – Tra i giocatori che hanno esordito in #SerieA dal 2004/05, da quando il torneo è tornato a 20 squadre, solo Diego Milito (15) e Cristiano Ronaldo (13) hanno preso parte a più reti di #Kvaratskhelia (11: 6 gol e 5 assist) nelle loro prime 12 gare. Devastante.#NapoliSassuolo pic.twitter.com/aTUe5K8OLU — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 29, 2022

Questo è quello che abbiamo scritto su Kvara dopo il match del Maradona.

Il Napoli è una macchina da guerra, non diciamo gioiosa altrimenti porta male. Ma, non ce ne vorrà Spalletti, la vita è più semplice se Kvaratskhelia gioca con te. È un calciatore semplicemente di un altro pianeta. Più che extracomunitario, è extraterrestre. Su Dazn oggi hanno ancora nominato Insigne, ci hanno inteneriti. Sembrava che nominassero un calciatore di un’epoca lontana, che giocava con Sivori e Altafini. Non infieriamo, ci pensa la realtà a farlo per noi. Il Napoli ha segnato tre gol nel primo tempo: due assist di Kvara e un gol di Kvara. Con tanti saluti alla Gazzetta che ieri ha scritto che il suo valore è di 40-45 milioni. Forse per intendevano per arto e comprendiamo anche gli arti superiori ovviamente. Poi, vogliamo alimentare il giochino se passa, non passa, quando passa? Fate pure, è gratis.