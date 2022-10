Il Napoli è la terza italiana a vincere tutte le prime 5 partite nella fase a gironi di Champions

Opta: il Napoli di Spalletti come il Milan di Capello nel 1992/93 e la Juventus, sempre di Capello, nel 2004/05

Il Napoli rifila 3-0 ai Rangers, in scioltezza e con tanti diversamente titolari. È la 12esima vittoria consecutiva. Per essere primi basterà non perdere di 4 gol a Liverpool.

La formazione di Spalletti raggiunge un altro obiettivo importante e fa registrare una nuova statistica, come registra Opta, che la lega a Fabio Capello

5/5 – Il Napoli è la terza squadra italiana a vincere tutte le prime 5 partite nella fase a gironi di un’edizione della Champions League, dopo il Milan 1992/93 con Fabio Capello alla guida e la Juventus nel 2004/05, sempre con Fabio Capello. Travolgente.#NapoliRangers #UCL — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 26, 2022