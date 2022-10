Gazzetta: ora sono Insigne, Koulibaly e Mertens a rimpiangere Napoli

Il quotidiano adotta la linea Severgnini e fa il bilancio dell’inizio di stagione dei presunti intoccabili che invece annaspano nelle loro nuove squadre

Ora sono Insigne, Koulibaly e Mertens a rimpiangere Napoli. Ormai è chiaro a tutti: senza i senatori il Napoli sta da dio. Beppe Severgnini ha lanciato il modello Napoli per il Pd. Anche la Gazzetta oggi dedica un articolo – di Salvatore Malfitano – ai presunti intoccabili che invece più o meno annaspano nelle loro nuove squadre mentre il Napoli dà spettacolo in Italia e in Europa.

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui loro sembravano imprescindibili per i successi degli azzurri. (…) I titolarissimi, alcuni dei quali in grado di intrecciare un rapporto viscerale con la città che a lungo li ha ritenuti insostituibili. Ma l’attualità racconta una realtà diversa: senza di loro, infatti, la squadra di Luciano Spalletti sta mostrando la sua versione migliore.

Il quotidiano analizza l’inizio di stagione di Insigne Koulibaly e Mertens (e gli altri due).

La Gazza ricorda che col Toronto Insigne non ha nemmeno centrato i playoff.

Mertens non ha ancora segnato in Turchia.

È volato a Istanbul, sponda Galatasaray, ed è così strano leggere uno zero alla voce delle reti segnate dopo sette partite, per chi è – e rimarrà ancora a lungo – il miglior marcatore della storia del Napoli.

Al Chelsea il rendimento di Koulibaly è ancora altalenante.

Fabian Ruiz.

in cinque sfide giocate col Psg non ha totalizzato il minutaggio di due gare intere, sommando soltanto 176 minuti, senza incidere con gol o passaggi decisivi. Galtier peraltro gli ha riservato soltanto brevi comparsate in Champions.

La Gazzetta cita anche Ospina che gioca nell’Al-Nassr.