Severgnini: «Il Pd faccia come il Napoli che ha salutato i leader ed è rinato»

Il Napoli è diventato metafora politica: «Ha ringraziato sei sette calciatori storici e ora gioca il calcio più bello d’Europa»

«Il Pd faccia come il Napoli». Ormai il Napoli è diventato una metafora anche politica. Il Calcio Napoli è un esempio di ottima gestione e anche di lungimiranza politica. Non a caso ieri sera, nel corso di “OttoeMezzo” il talk condotto da Lilli Gruber su La7, l’editoriale del Corriere della sera (nonché direttore di Sette) Beppe Severgnini ha invitato il Pd a seguire l’esempio del Napoli.

“Il Napoli che sta giocando il calcio più bello d’Europa, ha ringraziato con un inchino sei o sette senatori e ha ricominciato daccapo tirando fuori una squadra fantastica. Io credo che così come Letta se n’è andato con garbo, altri dovrebbero fare lo stesso”.

Paragone calcistico che Lilli Gruber non ha subito compreso. “Cosa vuol dire ringraziato sei o sette senatori?”, “Che li ha mandati via” hanno riposto in coro Severgnini e Massimo Giannini. A questo punto Gruber ha capito: “Ah! Rottamati per usare un termine renziano che però non ha portato fortuna”.

“Sì – ha proseguito Severgnini – questi senatori dovrebbero capire che hanno avuto una storia importante nel Pd ma ora devono farsi da parte e lasciare il posto a chi non ci ha mai provato, ha entusiasmo e riesce a trasmetterlo (sembra l’identikit di Elly Schlein, nda) altrimenti niente da fare. Vogliamo metterli in campo o li lasciamo sempre sugli spalti?”.