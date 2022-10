Cannavaro e la dura vita dell’allenatore: «Non conosco la B? L’ho giocata anche in Cina»

La Gazzetta dedica una pagina al tecnico del Benevento che in tre partite ha raccolto due pareggi e una sconfitta. «I problemi muscolari arrivano da molto prima»

Cannavaro e la dura vita dell’allenatore. La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al tecnico del Benevento (ex Pallone d’oro quando a calcio giocava, qui definito maestro di calcio e di vita) che in tre partite ha racimolato due pareggi (con Ascoli e Sudtirol) una sconfitta in rimonta contro la Ternana capolista (da 2-0 a 2-3).

«All’intervallo (sul 2-0, ndr) ho alzato la voce perché era evidente il rischio di un calo di attenzione. Al calcio d’inizio del secondo tempo, infatti, già ho capito che avevo ragione. Mi è dispiaciuto vedere i ragazzi tristi il giorno dopo, dobbiamo imparare a essere più svegli per risolvere i problemi che si presentano sul campo». «Se dicono che non conosco la Serie B – contrattacca – rispondo che l’ho già fatta in Cina (ai tempi del Tianjin Quanjian, prima di andare al Guangzhou, ndr, dove venne promosso in prima divisione), a chi pensa che non conosca giocatori e squadre avversarie, rispondo che mi basta studiarle bene al video per sapere chi mi trovo di fronte».

La situazione infortuni.

Tiene a evidenziare come abbia ereditato una situazione dal suo punto di vista non ottimale: «I problemi muscolari arrivano da molto prima, alcuni ragazzi stanno anche avendo ricadute, solo l’infortunio di Acampora è frutto del cambio di sistema».