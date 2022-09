Cannavaro allenerà il Benevento. La Gazzetta: «Maestro di calcio ma anche di vita»

Dopo l’esperienza in Cina e 100 giorni da disoccupato ha scelto la serie B vicino Napoli: accordo fatto, in panchina già da domani

Per la Gazzetta non si tratta di una scelta di ripiego, anzi:

E dunque il Benevento. Serie B. Per la Gazzetta dello Sport “è fatta. Fabio Cannavaro tornerà in panchina alla guida del Benevento al posto di Fabio Caserta”.

Dal Guangzhou al Benevento, passando virtualmente per tutti i migliori club d’Europa. Fabio Cannavaro ha la sua prima panchina europea dopo l’esperienza in Cina. E dopo un lunghissimo limbo, passato a sondare tutte le migliori opportunità che (non) gli si presentavano, persino da ct dell’italia. A suo dire anche a causa del suo status di campione del mondo Pallone d’Oro.

“Ieri ha avuto frequenti contatti con la proprietà e con il diesse Pasquale Foggia, pure lui vecchia conoscenza di Fabio, e che ha toccato i tasti giusti per convincerlo ad accettare. Su un punto Cannavaro era stato chiarissimo sin dall’inizio: per ripartire dall’Europa non faceva un discorso di categoria o di blasone del club. Gli interessava poter costruire qualcosa, avere fra le mani una rosa da plasmare e un futuro da immaginare. Cannavaro maestro di calcio, ma anche di vita, e la proposta del Benevento ha colpito nel segno, in una piazza fra l’altro che non lo terrà lontano dalla sua Napoli”.