Tuttosport: il proprietario dei Sacramento Kings è interessato all’acquisto dell’Inter

A luglio era stato inserito tra i possibili componenti della cordata di Cardinale per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird

Tuttosport scrive che c’è un interesse per l’Inter che arriva dalla California. All’acquisto del club nerazzurro sarebbe infatti interessato il co-proprietario dei Sacramento King, la squadra di basket Nba, Vivek Ranadivé.

“Adesso arriva un’altra voce legata alla California. Sarebbe interessato all’Inter il co-proprietario della squadra di basket Nba dei Sacramento Kings, Vivek Ranadivé, 64enne ingegnere di origine indiana, fondatore di numerose aziende nel settore dell’informatica. A luglio il nome di Ranadivé era stato inserito tra i papabili componenti della cordata di Gerry Cardinale per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird. Adesso, invece, l’ex azionista ed ex vice-presidente dei Golden State Warriors (quota ceduta nel 2013 per entrare nei Sacramento Kings) avrebbe diretto le sue attenzioni sull’Inter. Bisogna capire con che entità”.