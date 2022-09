Raspadori rischia di diventare un nuovo jolly, alla Elmas

L’assenza di Osimhen si sente e si sentirà a Milano. A freddo possiamo dire che forse è stato un rischio eccessivo farlo giocare col Liverpool

Cesare – Caro Guido vittoria meritatissima del Napoli ma ci siamo presi un bello spavento. La paura è stata di non riuscire a vincere questa partita inanellando, dopo il Lecce, il secondo pareggio di fila in casa contro una squadra “piccola”. Ti devo dire che comunque il compito non era facile.

Guido – È vero si veniva dalla sbornia della partita contro il Liverpool con il rischio che la concentrazione calasse, c’era la stanchezza residua giocando anche con il caldo delle 15, vi era un avversario ostico e ben messo in campo e inoltre vi era il turnover previsto dovendo rigiocare in Champions martedì.

Cesare – Certo meno male che Raspadori con un bel gol a conclusione di una bella azione ci ha dato nel finale i tre punti. Il Napoli comunque ancora una volta ha evidenziato le difficoltà che ha in casa contro le squadre cosiddette “piccole” che si chiudono e non danno spazi. Stavolta abbiamo avuto difficoltà non tanto nel produrre gioco (infatti abbiamo prodotto diverse azioni gol) ma in fase realizzativa per la mancanza di un centravanti da area da rigore (in particolare oggi ma anche quando c’è Oshimen).

Guido – Caro Cesare io do a Spalletti la responsabilità di non aver trovato schemi e moduli adatti ad essere usati in casa contro squadre piccole che vengono a chiudersi. Mi sembra quasi rassegnato in casa. Non parlo poi della sua tendenza a straparlare in conferenza stampa. Spero che regga le tensioni e non combini guai. Paragonare la partita con il Barcellona dell’anno passato persa 4-2 con quella con il Liverpool è da non credersi. Sembra che cerchi la polemica ad ogni costo.

Cesare – Guido vanno fatte alcune considerazioni. Ndombele, ancora sotto tono, non sembra poter sostituire Lobotka come centrale nel 4-3-3 ma può essere (quando sarà in forma) l’alternativa ad Anguissa che pure dovrà fare turnover. E qui si pone l’interrogativo, in attesa di Demme naturale sostituto di Lobotka nel gioco delle coppie, se il centrale può farlo Anguissa. Inoltre Raspadori non sembra poter essere il centravanti che sostituisce Osimhen perché non riesce a reggere tutto il fronte dell’attacco e a fare spesso da solo reparto come fa il nigeriano. Tende a stare troppo lontano dalla porta.

Guido – Mio caro qui dobbiamo chiederci quale è il vero ruolo di Raspadori. Infatti era stato bocciato come sottopunta nel 4-2-3-1 contro il Lecce. Rimane secondo me il ruolo di seconda punta, affiancato al centravanti, dove oggi ha fatto meglio all’ingresso di Simeone come punta centrale. Ma ti devo dire che non vorrei che diventasse l’Elmas dell’attacco, cioè un jolly che entra per spezzoni di partita in ruoli sempre diversi.

Cesare – Altra considerazione è da fare in chiave difensiva perché ormai ci giocano tutti su quello considerato da tutti gli allenatori avversari il lato debole, cioè il lato di Mario Rui. In particolare poi il portoghese non è da proporre quando non c’è Kim perché Juan Jesus è meno forte di testa (e di testa già con Mario Rui paghiamo dazio). Infatti giocavano lanciando lungo sulla nostra sinistra cercando la spizzata dell’attaccante.

Guido – Oliveira (184 cm vs 169 cm del portoghese), difende meglio ed è stato autore di una ottima partita contro il Liverpool, potrebbe prendersi il ruolo di titolare.

Cesare – Per non parlare della frittata che Mario Rui stava facendo su quell’appoggio sbagliato di testa a Meret. E la cosa bella è che, anche se il portiere lo aveva avvisato dell’uomo in arrivo, ha anche gesticolato cercando di dargli la colpa. Invece adesso non toccate Meret (che ho criticato in passato quando lo meritava) perché non c’entra niente nella frittata e che invece ha fatto una ottima partita e sta sempre di più conquistando sicurezza e la fiducia di tutti.

Guido – Non concordo. Meret doveva uscire su quella palla e invece è rimasto come un baccalà tra i pali. Non darei la croce addosso a Mario Rui francamente.

Cesare – Altra considerazione è che Lozano non ha nelle corde il gol e questo per un attaccante è un grave handicap. Anche oggi si è mangiato due gol da ottima posizione e qui Spalletti deve capire da chi devono venire i gol che lui si divora.

Guido – Per me Lozano è stato un errore di valutazione di Ancelotti. Non ha mai ripagato il prezzo del cartellino. Però non è che Politano quando entra dall’inizio mi piaccia tanto di più.

Cesare – Inoltre vorrei fare un’altra considerazione. Visto come si era messa la partita, che non riuscivamo a segnare e gli innumerevoli calci d’angolo che battevamo, avrei pensato di inserire Kim per sfruttare il suo colpo di testa. Comunque è stato importante vincere per rimanere nei piani alti della classifica ma adesso ci aspetta in campionato una prova difficilissima contro il Milan a San Siro. E non avere Osimhen negli spazi, che sicuramente il Milan potrà lasciare, sarà un vero peccato.

Guido – Spalletti dovrà decidere chi far giocare al posto del nigeriano. A proposito di Osimhen, ti devo dire che al di là dell’enfasi e delle aspettative della partita contro il Liverpool, forse bisognava essere più freddi e non farlo giocare perché l’infortunio avuto era ampiamente prevedibile.

Cesare – Infatti non vorrei che anche quest’anno incappassimo in una serie di problematiche relative ai troppi infortuni muscolari che ci hanno fortemente danneggiato l’anno scorso in una fase cruciale del campionato.

Guido – Francamente non so chi ha deciso sull’impiego di Osimhen. Il tecnico, lo staff medico, il giocatore stesso. Comunque Osimhen per come gioca è destinato a saltare per infortunio molte partite.

Cesare – E saranno dolori

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro; Guido: discreto

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: buono

Mario Rui – Cesare: mediocre; Guido: – discreto

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido; buono

Juan Jesus – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Anguissa – Cesare: buono; Guido: buono

Ndombele – Cesare: in ritardo; Guido:molto indietro

Elmas – Cesare: egoista; Guido: non passa mai la palla

Politano- Cesare: sufficiente; Guido: discreto

Raspadori – Cesare: insufficiente e poi buono; Guido: sufficiente

Kvara – Cesare: buono; Guido:buono

Lobotka – Cesare: buono; Guido: buono

Gaetano – Cesare: sufficiente; Guido:s.v.

Zielinski – Cesare: buono; Guido:buono

Lozano – Cesare: mangiagol; Guido:irritante

Simeone – Cesare: generoso; Guido:discreto