Napoli-Torino, Politano e Lozano regolarmente a disposizione

Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento odierno. Ed è un report di buone notizie. Matteo Politano, infatti, dopo l’infortunio alla caviglia subito col Milan che l’ha costretto a saltare le partite della Nazionale italiana, è tornato ad allenarsi regolarmente col resto del gruppo. È un recupero record quello dell’attaccante esterno ex Sassuolo e Inter, che sarà dunque a disposizione per la sfida di domani contro il Torino. Il medico sociale Canonico aveva parlato di tre settimane di stop, Politano ha recuperato con sette giorni di anticipo. Anche Lozano ha lavorato regolarmente in gruppo. Il messicano è di rientro dopo gli impegni con la sua Nazionale, non ha giocato l’ultima partita contro la Colombia e in Messico avevano riferito di alcuni problemi fisici. Tutto superato, anche il Chucky è a disposizione. Allenamento personalizzato per il solo Osimhen. Gaetano non si è allenato per sindrome parainfluenzale.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra ha svolto esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Successivamente partita a campo ridotto, possesso palla e chiusura con situazioni di gioco su palle inattive. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano è rientrato dall’impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo. Assente Gaetano per una sindrome para influenzale.