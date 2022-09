Il Chucky è rimasto in panchina per un fastidio alla coscia destra. Al rientro sarà valutato dallo staff medico. Spalletti deve fare già i conti con l’infortunio di Politano che non è al meglio

È il portale messicano Soy Futbol a riportare l’indiscrezione che fa tremare Spalletti: Hirving Lozano è rimasto in panchina nella sfida della notte scorsa tra Colombia e Messico per un non meglio specificato fastidio alla coscia destra. El Chucky era stato decisivo nella prima sfida delle due amichevoli della sua Nazionale: era stato un suo gol a regalare la vittoria col Perù. Non ha potuto invece dire la sua contro i cafeteros, che hanno battuto i messicani 3 a 2.

Il Messico – così si legge su Soy Futbol – non ha rilasciato alcun bollettino medico riferito alle condizioni di Lozano, e questo fa sperare sul fatto che si tratti di un infortunio di poco conto, e che la panchina sia stata dunque soltanto precauzionale. Peraltro, Spalletti col Torino potrebbe dover rinunciare anche a Politano, che sebbene sembri sulla via del recupero si era infortunato proprio nell’ultima partita prima della sosta, contro il Milan. Per l’attaccante esterno ex Sassuolo erano previste tre settimane di stop. Ora più che mai il Napoli ha quindi bisogno del miglior Lozano, quello che s’è visto proprio con la maglia della sua Nazionale.

Al rientro al Konami Training Center – e Lozano, a causa del volo intercontinentale, sarà tra gli ultimi a rientrare – il messicano sarà valutato dallo staff medico del Napoli.