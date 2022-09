La nuova divisa è già disponibile online e negli store del Napoli. Special Edition dal brand EA7 by Giorgio Armani.

Il Napoli lancia la nuova maglia Halloween 2022-23, sempre dal brand EA7 by Giorgio Armani group. Sui social del club le foto e il video di presentazione. Si tratta di una maglia con i pipistrelli, per celebrare la festa dei mostri e del terrore, del dolcetto o scherzetto. Stampa in digitale su materiale armaturato stretch tecnico traspirante.

Una Special Edition per una maglia contenuta in un esclusivo box.

La maglia è già disponibile online e negli store del Napoli.

Our special edition Halloween jersey is here! 🦇 👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE! 🎃

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZRi5t

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuhxam

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2022

Anche questa nuova maglia, come dicevamo, è realizzate in collaborazione con EA7. Una nota di merito per il Napoli, come spiegò Formisano qualche mese fa. Quella di De Laurentiis è l’unica squadra di calcio al mondo che ha un accordo con uno sponsor tecnico del genere. Tre club inglesi hanno chiesto al Napoli di capire come funziona il suo meccanismo per imirarlo.