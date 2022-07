Formisano: «Tre club di Premier mi hanno chiamato per la collaborazione con Armani»

A Kiss Kiss Napoli. «Siamo l’unica squadra di calcio al mondo che ha un accordo con il più celebrato, amato, prestigioso stilista italiano»

Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club.

Per l’acquisto di Kim, ovviamente, c’è grande soddisfazione. È bello respirare l’atmosfera che si vive nel nostro quartier generale in questi momenti: è un’atmosfera di lavoro intenso, sono momenti molto irripetibili nel corso della stagione. Stare insieme alla squadra dà il polso delle esigenze, oltre ad una sensibilità che magari non sempre si può tenere nel posto della stagione. La presenza di De Laurentiis, di Chiavelli, di Giuntoli, tutti insieme e con gli staff, ci consente di di fare, molto spesso, in pochi giorni, cose straordinarie.

Le maglie del Napoli.

Le maglie, anche questa stagione, sono realizzate in collaborazione con Emporio Armani e con EA7 e probabilmente questo è l’elemento distintivo di maggiore interesse. Siamo l’unica squadra di calcio al mondo che ha un accordo con uno sponsor tecnico del genere. Si tratta probabilmente del più celebrato, amato, prestigioso stilista italiano, una firma della moda internazionale. E posso dire, senza svelare i nomi dei club, che ci sono le aree marketing di almeno tre club inglesi che mi hanno scritto nell’ultimo mese per capire come funziona il nostro meccanismo. Ci hanno fatto i complimenti. Questo dimostra ancora una volta che la scelta di auto prodursi, cioè di lavorare in un modo diverso da quello che si fa abitualmente nel mondo del calcio, ci ha premiato. Oggi abbiamo presentato la prima e la seconda maglia, quella azzurra e la bianca, che sono caratterizzate uno stile elegante e raffinato, scevro di inutili dettagli, impreziosite però . come tutte le maglie di quest’anno – da una stampa cosiddetta over del nostro logo che, in misura piccola, è presente su tutto il tessuto. Tessuto che è un tessuto con tutte le caratteristiche tecniche di traspirabilità di flessibilità.

La terza maglia non è stata ancora presentata (è gialla?)

Non ci sarà solo una terza maglia. Ne arriveranno tante altre con lo scopo di celebrare Natale, Halloween e tanti momenti della vita delle persone. Il calcio è una fede incrollabile. Dunque, secondo noi, è giusto che la squadra del cuore ti accompagni in tanti momenti della vita e dell’anno. C’è anche una collezione per celebrare Diego ed altri momenti della storia del club, certo. Chi si abbona potrà acquistare la maglia col 20% di sconto. Costa 120 euro, come l’anno scorso.

Abbonamenti e allenamenti al Maradona.

La campagna abbonamenti di quest’anno è molto articolata. Abbiamo previsto diverse tariffe agevolate, i vecchi abbonati avranno due settimane di prelazione. La nostra intenzione è stata quella di premiare le famiglie, le coppie ed i tifosi storici. Inoltre, come per i biglietti dello scorso anno, ci sono prezzi differenti per curve inferiori e superiori. Allenamenti al Maradona? Sì, e saranno gratuiti per gli abbonati. I disabili? Che dire, lo stadio ha capienza limitata per i disabili. Parliamo di 30 posti, compresi quelli previsti per accompagnatori. Per il club i i disabili non pagano, non devono pagare, paga 5 euro l’accompagnatore. Il punto è che vista la capienza ridotta noi non possiamo fare abbonamenti, altrimenti non ci sarebbe possibilità di accogliere tutti. Sul nostro sito web si potrà prenotare di partita in partita, una sì e una no, per far accedere tutti.