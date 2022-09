Doveva essere il momento di Origi ma si è infortunato di nuovo: Pioli non convoca il belga

Un affaticamento muscolare costringe il nuovo acquisto al forfait. Scettici i tifosi sui social: «È sempre rotto, ecco perché al Liverpool non giocava mai»

Nella conferenza stampa di ieri l’allenatore del Milan Stefano Pioli aveva annunciato l’impiego dal primo minuto di Divock Origi: «sta meglio – aveva riferito il tecnico – e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo». Il buon proposito del tecnico rossonero, però, è via via naufragato nelle ultime ore: l’attaccante belga ex Liverpool ha accusato, nella serata di ieri, un affaticamento muscolare che l’ha addirittura costretto al forfait. Origi non è stato convocato per la partita contro la Sampdoria, è da valutare per la sfida al Napoli. I tifosi rossoneri dovranno ancora aspettare per vedere all’opera il nuovo attaccante del Milan e, soprattutto tramite i social, ha iniziato a farsi strada qualche malumore, visto che anche nella sua esperienza coi Reds Origi era soggetto a continui stop di natura muscolare.

Ecco perché non giocava mai al liverpool — FirexNemesis (@FirexNemesis) September 10, 2022

il Liverpool ci ha rifilato una sola e i macachi hanno i festeggiato — milanista del futuro 👺 (@giannisanzo1) September 10, 2022

rottame..ma si sapeva, negli ultimi anni al liverpool era spesso rotto — bartok777 (@bartok7777) September 10, 2022

Per ora origi riesce a giocare 20 minuti a settimana, ottimo — André99 (@Football4life92) September 10, 2022

Siamo ad ottobre… questo in 3 mesi non è riuscito a fare mezza partita ! Non ha giocato negli ultimi 6 anni più di 10 partite l’anno, non ha segnato più di 5 gol l’anno, chiunque al Liverpool ha giocato, lui no!Ok parametro zero ma, almeno che giochi e segni.. poi farà 20 gol(?) — Duccio Martellini (@ducciosiena) September 10, 2022