Napoli-Monza 1-0, tiraggiro di Kvara (VIDEO)

Il georgiano firma il secondo gol in due gare con la maglia del Napoli e lo fa con un’azione che ricorda l’ex capitano Lorenzo Insigne

Khvicha Kvaratskhelia, il nuovo acquisto del Napoli ha messo per la seconda volta la sua firma in campo. Lo ha fatto al 35esimo della sua prima partita al Maradona contro il Monza con un gol da manuale. Un tiraggiro, come lo definisce il telecronista di Dazn, che ricorda quelli dell’ex capitano Lorenzo Insigne volato a Toronto

Il georgiano riceve palla al limite sulla sinistra, converge e con un gran destro a giro fulmina Di Gregorio.

