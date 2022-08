Marelli: «Rigore molto dubbio. Ndombelé, se tocca l’avversario, lo fa in maniera debole»

A Dazn sul rigore concesso al Lecce contro il Napoli: «Manca un’immagine che ci dia la certezza che Ndombelé non abbia toccato l’avversario, per questo il check al Var è durato molto tempo»

A Dazn, nella trasmissione di commento alle partite della serata, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli che ha commentato il rigore concesso al Lecce per il contatto di Ndombele con Di Francesco

«Rigore molto dubbio. Manca un’immagine che ci dia la certezza che Ndombele non abbia toccato l’avversario, per questo il check al Var è durato molto tempo. A mia sensazione è un calcio di rigore forzato. Ndombele, se tocca l’avversario ,lo fa in maniera proprio debole»