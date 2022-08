L’allenatore dell’Ajax commenta Antony allo United: «Oramai ruota tutto attorno ai soldi. È triste»

A Espn. L’affare tra i lancieri e i Red Devils, come anticipato da The Athletic, è vicinissimo alla conclusione. «Questo è il nostro mondo», dice Schreuder

L’allenatore dell’Ajax Alfred Schreuder ha commentato ai microfoni di Espn la vicenda che riguarda la stellina brasiliana della sua squadra, Antony. Stando a quanto ha rivelato qualche ora fa The Athletic, l’affare col Manchester United sarebbe vicinissimo alla chiusura per una cifra vicino ai 100 milioni di euro. Avrebbero fatto breccia, insomma, le parole di Antony stesso, che l’altro ieri sera ha implorato pubblicamente il club olandese di lasciarlo andare. Sul tema è intervenuto, per l’appunto, Schreuder:

«È molto triste», ha detto il tecnico dell’Ajax. «Di questi tempi oramai tutto ruota attorno ai soldi. Io trovo che sia molto triste, ma è il nostro mondo. Non sono contento che ci stiano accadendo queste cose…»

Ricordiamo che il trasferimento di Antony al Manchester United è legato a doppio filo all’affare che può coinvolgere il Napoli e i Red Devils per Ronaldo e Osimhen. Se gli inglesi sborsassero davvero 100 milioni per il brasiliano, è davvero difficile che facciano lo stesso anche per Victor Osimhen. E senza la partenza del nigeriano direzione Manchester, la trattativa orchestrata da Jorge Mendes rischierebbe seriamente di naufragare.