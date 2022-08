Gazzetta: la vera incognita per Ronaldo al Napoli è l’Ajax. Tutto dipende da Antony 

L’Ajax non vuole cedere il brasiliano. Se la diga olandese resisterà, le quotazioni di Osimhen in Premier League si impenneranno. Cristiano ha dato il suo ok

“Si puo fare. Nel senso che non è detto che Cristiano Ronaldo giocherà con il Napoli, ma i presupposti per realizzare un colpo che avrebbe del clamoroso si stanno componendo. Il deus ex machina dell’operazione è Jorge Mendes che sta facendo di tutto per riportare in Italia, un anno dopo, il suo assistito più importante, che vuole ad ogni costo giocare la prossima Champions”.

La Gazzetta dello Sport è ottimista in merito all’affare Ronaldo al Napoli, che presupporrebbe il passaggio di Osimhen allo United in cambio di 100 milioni per De Laurentiis. La chiave della trattativa, il vero ostacolo, anzi, è l’Ajax. Tutto dipende da Antony. Se i Red Devils chiudessero l’affare Antony per una cifra vicina ai cento milioni, difficilmente farebbero pure l’offerta per Osimhen caldeggiata da Mendes. Antony, intanto, implora l’Ajax di lasciarlo partire per lo United. La Gazzetta scrive:

“In queste ore frenetiche, ameno di cinque giorni dalla chiusura del mercato, è l’Ajax il vero ostacolo al ritorno della star portoghese in Serie A. In queste ore il club olandese sta respingendo il corteggiamento per l’attaccante Antony, la prima scelta di Ten Hag, il suo mentore in questi anni. Sinora la società di Amsterdam sta tenendo duro, nonostante il giocatore abbia chiesto esplicitamente di essere ceduto. Il no a 94 milioni messi sul piatto dal Manchester United ha fatto rumore. Ma la diga dell’Ajax resisterà anche nelle prossime ore? È proprio questa la vera incognita dell’affare-Ronaldo. Non a caso Mendes in queste ore sta lavorando in prevalenza sul fronte inglese, convinto di poter anticipare i concorrenti olandesi con la soluzione italiana. A questo riguardo va sottolineato come ad Amsterdam non è certo in discussione lo sbarco diCR7, che evidentemente preferisce la destinazione italiana: il girone di Champions sarebbe lo stesso, ma preferisce il calore della gente napoletana. Le prossime ore si prospettano decisive. Se la diga olandese resiste, allora, le quotazioni di Osimhen in Premier League si impenneranno in fretta”.

Dallo United non sono arrivate ancora offerte ufficiali per il nigeriano, ma l’apertura ad uno stipendio di 10 milioni netti, sì.