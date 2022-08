The Athletic: Manchester United vicino all’accordo con l’Ajax per Antony

The Athletic scrive che il Manchester United è vicino a un accordo con l’Ajax per la firma di Antony. Sono stati compiuti progressi nei colloqui tra i due club e aumenta la fiducia sul buon esito dell’affare. Antony è un obiettivo prioritario per l’allenatore Erik ten Hag nella finestra di mercato, oltre che nodo centrale per la trattativa che riguarda Osimhen e Ronaldo e quindi lo United e il Napoli. Salterebbe Osimhen e quindi Ronaldo andrebbe al Chelsea. Oggi l’Ajax non ha convocato Antony per la seconda volta di seguito.

🚨 Manchester United are close to an agreement with Ajax to sign Antony. Progress has been made in talks between #MUFC & #Ajax, so confidence increasing that deal gets done. 22yo Brazil winger a top target for manager Erik ten Hag all window @TheAthleticUK https://t.co/j7PBx7PVot

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 28, 2022