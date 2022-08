Antony implora l’Ajax di venderlo allo United. La trattativa interessa anche l’affare Ronaldo-Osimhen

Il noto giornalista di Sky Fabrizio Romano ha intervistato in esclusiva Antony, stellina dell’Ajax, in merito al suo passaggio al Manchester United. Va sottolineato che le sue parole interessano indirettamente anche il Napoli, non solo perché gli azzurri affronteranno i lancieri nel girone di Champions, ma pure perché la trattativa che potrebbe portare Antony in Inghilterra è strettamente collegata all’affare Osimhen-Ronaldo. Se i Red Devils chiudessero l’affare Antony per una cifra vicina ai cento milioni, difficilmente farebbero pure l’offerta per Osimhen caldeggiata da Mendes. Di seguito, le parole di Antony.

Come procede la trattativa per il tuo trasferimento?

«Già a febbraio di quest’anno i miei agenti vennero ad Amsterdam per informare l’Ajax della mia volontà di lasciare il club per affrontare una nuova sfida e che sarebbero arrivati alcuni club interessati e grandi offerte»

E poi, cos’è successo?

«A giugno di quest’anno ho interrotto le mie vacanze e sono venuto personalmente ad informare i dirigenti dell’Ajax, compreso il nuovo allenatore, della mia volontà di partire. Gli ho chiesto di considerare questa possibilità, perché era un progetto di 2 stagioni. Durante la sessione di calciomercato gli incontri sono continuati e ho ricevuto anche dall’Ajax una proposta di rinnovo del contratto. L’ho chiarito ancora una volta: voglio partire»

Veniamo alla giornata di ieri.