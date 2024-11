Lazio su Dia e Tchaouna della Salernitana: un dietrofront per Simeone?

Qualche giorno fa, calciomercato.com scrisse che la dirigenza biancoceleste riteneva eccessive le richieste del Napoli per il Cholito (circa 20 milioni).

La Lazio si sta muovendo sul mercato per trovare un nuovo centravanti, visto l’avanzamento d’età di Ciro Immobile e un suo probabile addio.

Lazio interessata a Dia e Tchaouna della Salernitana

Alla società, come riporta il giornalista Gianluca di Marzio, piacciono Tchaouna e Dia della Salernitana, club retrocesso in Serie B. Presto inizieranno i primi contatti per capire la fattibilità dei due colpi.

Se il primo potrebbe essere utilizzato anche come ala, il secondo è un centravanti puro, che andrebbe ad affiancare Valentin Castellanos. E il Cholito Simeone? Sappiamo bene che Tudor apprezza l’attaccante del Napoli e lo vorrebbe alla corte biancoceleste in vista della prossima stagione. Ma la società partenopea non si libererà facilmente di lui; qualche giorno fa il giornalista Daniele Longo ha lanciato la notizia che la richiesta per il Cholito sarebbe vicina ai 20 milioni. La cifra è ritenuta eccessiva dalla dirigenza biancoceleste, per questo motivo potrebbe virare su alternative più economiche.

Simeone troppo costoso per la dirigenza biancoceleste

Calciomercato.com:

Con un Immobile sempre più in partenza si apre la caccia al nuovo bomber da parte della Lazio. Il preferito di Tudor, non ci sono dubbi, sarebbe il Cholito Simeone: insieme hanno già fatto grandi cose al Verona; l’attaccante argentino segnò ben 17 gol in campionato. Ma il club azzurro rappresenta il grande ostacolo per realizzare il desiderio di tornare a lavorare insieme. La richiesta per il cartellino sarebbe vicina ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Lazio.

