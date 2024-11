Casini: «Agenzia governativa? Abodi ci ha dato tempo per proporre aggiustamenti»

Il presidente della Serie A al termine dell’incontro con Abodi: «Ci ha anticipato che la norma verrà modificata. Intanto, restiamo contrari; è una ingerenza della politica».

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, a termine dell’incontro con il ministro Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Agenzia governativa che regolerebbe i conti dei club.

Casini: «Agenzia governativa? Abodi ci ha dato tempo per proporre degli aggiustamenti»

«La Lega Serie A resta contraria all’Agenzia governativa, che è una ingerenza della politica e i rischi delle ingerenze sono sempre negative. Ma il ministro Abodi ha dato tempo per discutere dei correttivi».

«Ci ha anticipato che la norma verrà modificata e ci ha dato del tempo per parlarne e proporre alcuni aggiustamenti. Noi come Lega ne parleremo nell’assemblea del 15 maggio. Con Uefa e Fifa sono in corso dialoghi, ma quello è compito del presidente federale».

Juve, Inter, Milan, Roma sfiduciano Casini presidente della Lega Serie A. Gli dicono: non ci rappresenti, a partire dall'incontro di domani con il ministro dello Sport Abodi sull'Authority governativa per il controllo dei conti:

Egregio Presidente, Caro Lorenzo,

a seguito dell’incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue.

Nel corso della riunione si è in più occasioni fatto riferimento a posizioni da Te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall’Assemblea LNPA (Lega Serie A) in data 14 febbraio u.s.

Ebbene, come sai, le nostre Società non hanno approvato quel documento né dunque i suoi contenuti.

Ti preghiamo quindi, a partire dall’incontro di domani con il Ministro dello Sport così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento, di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise ed approvate dai nostri Club.

Certi che comprenderai la nostra posizione e Ti comporterai di conseguenza.

Cordiali Saluti.

