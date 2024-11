Dopo l’incontro per l’agenzia governativa: «Ho spiegato le ragioni che ci hanno portato a costituire la nuova Autorità. Ora procederemo con le opportune valutazioni».

Oggi si è svolto l’incontro del ministro Andrea Abodi con le leghe sportive in merito all’Agenzia governativa, che controllerebbe i conti dei club.

Abodi: «Soddisfatto dell’incontro, vogliamo procedere nel pieno rispetto dell’autonomia dello sport»

In seguito alla riunione, il ministro ha dichiarato:

«Sono soddisfatto dell’incontro, durante il quale tutte le parti hanno espresso le proprie opinioni e i propri punti di vista. Il testo, inoltrato alla Federcalcio venerdì mattina, rappresentava una ipotesi di lavoro e come tale doveva servire per aprire quel confronto che oggi ha trovato un punto di caduta e non un documento definitivo per approvazione. L’incontro è stato l’occasione per spiegare le ragioni che ci hanno portato a immaginare la costituzione di questa nuova Autorità – tecnica e indipendente – e procedere nel pieno rispetto dell’autonomia dello sport, da sempre tra le mie priorità insieme a trasparenza, rispetto ed equa competizione. Ho ascoltato e raccolto la posizione e i suggerimenti di tutte le componenti al tavolo. Ora procederemo con le opportune valutazioni, prima di portare il decreto-legge ad uno dei prossimi Consiglio dei ministri».

«La Lega Serie A resta contraria all’Agenzia governativa, che è una ingerenza della politica e i rischi delle ingerenze sono sempre negative. Ma il ministro Abodi ha dato tempo per discutere dei correttivi».

«Ci ha anticipato che la norma verrà modificata e ci ha dato del tempo per parlarne e proporre alcuni aggiustamenti. Noi come Lega ne parleremo nell’assemblea del 15 maggio. Con Uefa e Fifa sono in corso dialoghi, ma quello è compito del presidente federale».

