La Serie A è prima tra i cinque top campionati europei per crescita dei ricavi: +23%

Sul Sole 24 Ore il rapporto Deloitte sulla stagione 2020-21. Il nostro campionato ha aumentato il fatturato a 2,5 miliardi

L’industria del calcio italiano è in crescita. Secondo l’analisi annuale di Deloitte (la Annual Review of Football Finance, giunta alla 31esima edizione), nella stagione 2020-21 la Serie A ha registrato la crescita di ricavi più significativa tra i cinque principali campionati europei: 2,5 miliardi di euro, +23%. Non solo: il nostro campionato + stato anche l’unico che ha migliorato il valore assoluto rispetto al 2018-19. Il Sole 24 Ore entra nel dettaglio.

“La crescita è stata guidata principalmente dai ricavi dei diritti televisivi (+48%), in quanto molti club hanno riconosciuto una quantità significativa di ricavi nel 2020-21 rinviati dalla stagione 2019-20. C’è stato anche un aumento dei ricavi commerciali (di 113 milioni di euro), con 14 dei 17 club sempre in Serie A sia nel 2019-20 sia nel 2020-21 che hanno registrato un aumento dei ricavi commerciali, come risultato di nuovi accordi commerciali e di alcuni rinvii di ricavi dal 2019-20”.

Di converso, i costi salariali dei club di Serie A sono aumentati a 2,1 miliardi di euro (+29%), raggiungendo anche in

questo caso, come per i ricavi, un livello record per il campionato.

In generale, comunque, è cresciuto tutto il mercato calcistico europeo: +10% a 27,6 miliardi di euro. I cinque grandi campionati europei hanno messo agli atti un giro d’affari di 15,6 miliardi: +3% rispetto alla stagione precedente, ma ben inferiore ai 17 miliardi del 2018-19, prima dell’esplosione dell’emergenza Covid.