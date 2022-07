Immobile ha scongiurato un’operazione alla caviglia, Mertens resta sulla lista della spesa della Lazio

Il Messaggero scrive che il centravanti biancoceleste non è al top per un problema al malleolo, ci vorrà ancora tempo. Il belga è un sogno di Sarri

Nell’amichevole di ieri contro l’Nh Dekani, tra i 5 gol portati a casa dalla Lazio ce n’è stato anche uno di Immobile. Il centravanti biancoceleste aveva saltato la prima amichevole di Auronzo per un problema alla caviglia. Il quotidiano romano scrive che ha scongiurato per poco un’operazione.

“Il capitano aveva saltato il primo test contro l’Auronzo, la caviglia destra aveva rilanciato un allarme per fortuna rientrato. Quest’estate in vacanza ha lavorato sodo per rimettere a posto quel maledetto malleolo, che lo aveva fatto fuori nel rush finale e lo aveva costretto a rinunciare all’Italia e alla Nations. È stato tenuto nascosto, ma Ciro ha scongiurato persino un piccolo intervento, perché la caviglia tornava a infiammarsi di continuo”.