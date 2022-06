Zerbin: «È un sogno aver esordito in Nazionale. Spero di aver ripagato la fiducia di Giuntoli»

Alla Rai: «È stato un percorso lungo e tortuoso, non me l’aspettavo. Due anni e mezzo fa giocavo qui a Cesena in serie C»

Alessio Zerbin ai microfoni Rai dopo il suo esordio in Nazionale. Gioca nel Frosinone ma è di proprietà del Napoli.

È stato un percorso lungo e tortuoso, non me l’aspettavo. Due anni e mezzo fa giocavo qui a Cesena in serie C, ogni bambino sogna di andare in Nazionale.

Nel Frosinone hai fatto tanti gol tagliando sul secondo palo…

Non sto capendo quel che sta succedendo. Per quel che riguarda tatticamente, sì sono migliorato tanto in fase di realizzazione. Ci abbiamo lavorato molto col mister, prima facevo fatica.

È vero che Valcareggi ha dovuto insistere con Giuntoli per il tuo acquisto?

È vero che Furio mi vuole molto bene, che la trattativa è stata più lunga del solito, ma la fiducia del direttore Giuntoli nei miei confronti è stata grande, Spero di averlo ripagato.

Che cosa ti ha detto Mancini?

Mancini mi ha detto di divertirmi, di andare in campo, di essere me stesso.