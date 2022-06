Stampa: la Juve vuole Fabian e pensa a Rovella come contropartita per abbassare il prezzo 

La Juventus avrebbe inserito nella lista della spesa per rinforzare il centrocampo Fabian Ruiz. Lo scrive La Stampa, che aggiunge che il club bianconero valuta di inserire Rovella come contropartita per abbassare il prezzo. I 30 milioni chiesti dal Napoli sono infatti giudicati eccessivi.

“I dirigenti bianconeri si sono confrontati alla Continassa per aggiornare la lista della spesa e tra gli obiettivi c’è anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Napoli e ha già manifestato il rifiuto di rinnovare il contratto perché vuole andare via: De Laurentiis sta valutando il caso e può cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero nel giugno 2023. La rottura è evidente tra le parti e la Juve sta pensando al 26enne ex Betis per rinforzare il 4-3-3, anche se la prima valutazione di 30 milioni viene considerata eccessivamente alta per la situazione in corso. La Juve può provare ad inserire un giocatore, come il giovane Rovella, per trovare un accordo e così garantirsi un mediano mancino tuttofare che ha visione di gioco, un ottimo tiro e grande personalità. Fabian Ruiz è una prima scelta, così come Renato Sanches, ed è stato individuato per sostituire il partente Adrien Rabiot”.