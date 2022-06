Finale Champions, il ministro dello Sport francese si scusa ufficialmente con il Liverpool

La lettera sul Times: «Ci dispiace che i tifosi abbiano dovuto assistere a scene simili che hanno loro ricordato la tragedia di Hillsborough».

Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, si scusa con il Liverpool per quanto accaduto allo Stade de France la sera della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid e soprattutto per aver riportato loro alla mente i “ricordi dolorosi” del disastro di Hillsborough. Lo riferisce il Times, che riporta le sue parole, contenute in una lettera al club.

Amélie Oudéa-Castéra ha anche ammesso che ci sono stati “diversi fallimenti successivi” da parte delle autorità francesi allo Stade de France, che hanno portato alla calca di migliaia di fan e alla polizia antisommossa francese che ha usato gas lacrimogeni in modo indiscriminato.

Nelle ore immediatamente successive al caos della finale, il ministro aveva abbozzato delle scuse ma aveva finito per prendersela con i tifosi del Liverpool. Ora sembra decisamente cambiare posizione. Ricordiamo che oggi è stato pubblicato un rapporto di inchiesta commissionato dal Primo Ministro francese in cui si evidenziano “gravi falle” nell’organizzazione dell’evento.

«Prima di tutto, vorrei sinceramente scusarmi con i tifosi del Liverpool la cui serata è stata rovinata. Siamo consapevoli del fatto che molti di loro sono venuti da lontano, spesso con la loro famiglia e talvolta anche bambini piccoli, per sostenere la loro squadra e assistere a una partita di calcio memorabile. Ci dispiace che alcuni di loro abbiano dovuto assistere a scene che non hanno alcun posto in un evento sportivo, tanto più che siamo consapevoli che potrebbero aver riportato alla loro mente ricordi particolarmente dolorosi dalla storia del club».

La lettera della Oudéa-Castéra viene dopo quella del presidente del Liverpool Tom Werner, che, in virtù delle dichiarazioni rese davanti al Senato dal ministro dello Sport francese, che continuava a dare la colpa del caos ai tifosi inglesi che a suo dire si erano presentati allo stadio senza biglietto o con tagliandi falsi, aveva chiesto le sue scuse ufficiali.

La lettera di Werner a Oudéa-Castéra la scorsa settimana diceva:

«Ti scrivo per totale incredulità che un ministro del governo francese… possa fare una serie di dichiarazioni non provate su una questione di tale importanza prima che un processo di indagine adeguato, formale e indipendente abbia avuto luogo. I tuoi commenti sono stati irresponsabili, poco professionali e del tutto irrispettosi nei confronti delle migliaia di tifosi danneggiati fisicamente ed emotivamente. A nome di tutti i tifosi che hanno vissuto questo incubo, esigo da voi le mie scuse e la garanzia che le autorità francesi e la Uefa consentano un’indagine indipendente e trasparente».

Le scuse sono arrivate.