Sportiello: «Se lo scudetto lo avessero vinto Juve o Napoli, non avremmo tutta questa pressione»

Il portiere del Milan a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: «Non è bello questo accanimento su Pioli per quello che ha fatto e dato per il Milan»

Marco Sportiello ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Milan 0-0

Le parole di Sportiello

Che giorni sono stati? «Il problema è che è stata l’Inter a vincere lo scudetto. Poi sicuramente c’è stata la delusione dell’Europa League e poi il derby, è chiaro che il morale non è altissimo. Se avessero vinto Juventus o Napoli lo scudetto, non ci sarebbe stata tutta questa pressione. Però noi abbiamo ancora un lavoro da portare a termine, siamo dei professionisti e dobbiamo blindare il secondo posto. Abbiamo fatto un ottimo campionato e dobbiamo finirlo bene»

Sulle voci su Pioli: «Sono legato al mister, ma sicuramente queste voci non fanno bene siccome dobbiamo ancora finire il campionato e abbiamo un obiettivo importante. Non è bello questo accanimento per quello che ha fatto e dato per il Milan. Fino a 7-8 anni fa il Milan non lottava nemmeno per l’Europa League, ora ha vinto scudetto e siamo stabilmente in Champions League. Dispiace per la persona che non lo merita e anche per il professionista. Io credo che la gente da fuori che capisce sa quanto ha dato il mister»

Sulla sua posizione: «Stare dietro a Maignan che è un portiere davvero forte, tutti si aspettano che fai le sue stesse prestazioni e quando le fai devi giocare bene e poi non giochi fino a che non ti ricapita l’occasione. Non hai la possibilità di rifarti se non fai bene. Non mi è successo, ma sono consapevole che può succedere. È giusto avere l’ansia positiva e sentire ancora quel brivido per dire: ‘Cavolo, devo giocare’. È ciò che mi tiene vivo durante la partita. Io devo stare sul pezzo come tutti, forse io ancora di più»

