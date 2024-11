Juventus-Milan, 0-0 annunciato. Il Bologna si avvicina al terzo posto

Entrambe le squadre sprecano molto. Adesso la squadra di Motta è a -3 dalla Juventus ma deve ancora giocare

Juventus-Milan finisce 0-0. 1 punto a testa per le squadre di Allegri e Pioli con il Bologna che si avvicina pericolosamente ai bianconeri. Le due squadre applicano il teorema Buffon: “Meglio due feriti che un morto”. Attualmente il Bologna ha 62 punti, è a 3 punti dalla Juventus e deve ancora giocare. Domani giocherà contro l’Udinese, una sfida abbordabile per la squadra di Motta. Il Milan resta saldo in seconda posizione con 65 punti.

Juventus-Milan finisce 0-0. Sportiello uno dei migliori in campo

Per il Milan in porta è sceso Sportiello. Maignan ha avuto un problema all’adduttore. Il primo tempo è stato piuttosto equilibrato. Non ci sono state occasioni significative né per una squadra né per l’altra. È dal settantesimo minuto che la partita si accende con tentativi di mettere la palla in porta sia da parte del Milan che della Juventus. All’ottantaseiesimo la squadra di Allegri va vicina al gol prima con Rabiot e poi con Milik. Sportiello si è reso protagonista di un’ottima prestazione, salvando il Milan in più di un’occasione.

L’avventura di Allegri con la Juve è al capolinea. Il suo profilo è stato sondato da De Laurentiis (Kiss Kiss Napoli)

Valter De Maggio, in apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha dato alcune informazioni utili sul futuro della panchina del Napoli. Le ultime indiscrezioni parlano di un sondaggio con Allegri, attuale allenatore della Juventus.

«Da giorni l’obiettivo numero uno, come vi ripeto da giorni, è Antonio Conte. Ovviamente siamo alla stretta finale, De Laurentiis non aspetterà all’infinito. Se va in porto è la sua prima scelta. Conte è uno molto fatalista, vuole vedere come va a finire, se è la volta buona per lui per venire a Napoli. De Laurentiis però si guarda intorno, capisce quello che accade al Milan. Su Pioli secondo me c’è un po’ di freddezza, così come c’è un po’ di freddezza anche su Italiano».

