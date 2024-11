Manchester United, Onana regala il pareggio al Burnley

Fischiato Ten Hag per i cambi che non sono piaciuti ai tifosi. Il Telegraph: “Finite le speranze di qualificarsi in Champions”

Il Manchester United pareggia contro il Burnley. Dopo aver trovato il gol con Antony al 79′, sul finale Onana regala un rigore agli avversari abbattendo Amdouni in area. L’attaccante del Burnley non sbaglia dal dischetto e pareggia la partita. Adesso lo United è sesto in classifica con 54 punti e l’Europa League dista sei punti.

Onana mette fine alle speranze Champions

Il commento del “Telegraph“:

“I cambi di Erik ten Hag sono stati fortemente fischiati, mentre l’errore di Andre Onana ha visto il Manchester United buttare via la vittoria contro il Burnley per porre fine alle persistenti speranze del club di qualificarsi alla Champions League.

Il primo gol stagionale di Antony in Premier League a 11 minuti dalla fine sembrava aver messo lo United sulla buona strada per una vittoria e per la corsa all’Europa.

Ma Zeki Amdouni ha pareggiato dal dischetto per Burnley all’87 ‘dopo che Onana lo aveva abbattuto mentre tentava di prendere la palla dopo un cross, nonostante Aaron Wan-Bissaka avesse già respinto la palla di testa.

Onana se l’era cavata in una situazione simile nella giornata di apertura della stagione. Ma questa volta il portiere del Camerun non è stato così fortunato con l’arbitro John Brooks che è stato indirizzato al monitor a bordo campo dal Var Peter Bankes e ha concesso un calcio di rigore dopo aver rivisto quanto accaduto.

Onana ha fatto una bella parata sul suo primo palo negando a Wilson Odobert un drammatico gol che avrebbe portato gli avversari alla vittoria al 95esimo minuto, ma un punto mantiene vive le speranze del Burlney di evitare la retrocessione.

Un coro di fischi sul finale, ma i fischi più forti sono arrivati quando Ten Hag ha deciso di sostituire l’attaccante Rasmus Hojlund e il centrocampista Kobbie Mainoo al 65′. Al loro posto sono subentrati Amad Diallo e Scott McTominay.

Onana aveva prodotto due superbe parate due volte nell’arco di quattro minuti del primo tempo per negare due volte Lyle Foster, mentre anche la sua controparte del Burnley Aro Muric ha prodotto una bella parata per contrastare Alejandro Garnacho”.

ilnapolista © riproduzione riservata