Bari, C siamo: vicino al Capolavoro di De Laurentiis

Travolto 4-1 dal Cosenza. Mancano tre giornate, se finisse oggi sarebbe retrocesso

Si avvicina la Serie C per il Bari che perde contro il Cosenza 4-1. La situazione è drammatica, mancano tre giornate alla fine e la squadra è terzultima in classifica con 36 punti, a -1 dallo Spezia. Si sta realizzando il Capolavoro di De Laurentiis.

Il Cosenza indirizza la partita nei primi venti minuti con i gol di Mazzocchi e Tutino. Al quarantaquattresimo il Bari dà segnali di vita con il gol di Nasti che però non basta, nel secondo tempo il Cosenza archivia la pratica con i gol di Calò e Forte. Scintille all’ottantaduesimo con l’espulsione di Bellomo. Rosso diretto per il centrocampista del Bari che ha messo le mani al collo di Calò.

Tra Napoli e Bari i De Laurentiis hanno fatto un disastro con gli allenatori (Il Messaggero)

I De Laurentiis degni eredi di Zamparini: sette allenatori per i disastri di Napoli e Bari. Ne scrive il quotidiano Il Messaggero aa proposito della razzia di tecnici fatta da De Laurentiis padre e figlio per le due squadre di proprietà. Scrive Il Messaggero:

In due hanno assunto sette tecnici in poco più di otto mesi, ne hanno cacciati cinque e adesso sperano che Calzona (Napoli) e Federico Giampaolo (Bari) riescano almeno a raggiungere gli obiettivi minimi, l’Europa e la salvezza. Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, dovrebbe fare un monumento ad Aurelio e a Luigi De Laurentiis (padre e figlio), che almeno per una stagione hanno percorso la strada che identificava il mai troppo compianto Maurizio Zamparini: gli esoneri a raffica, nel tentativo di modificare la storia. Ma per ora è andata male, sia da una parte che dall’altra: il Bari, addirittura, dalla zona play off è precipitato in quella dei play out, con il rischio di finire in serie B dopo essere stato a un passo dalla serie A.

