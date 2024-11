Pioli: «Le voci sul futuro? Non leggo più niente da tanto tempo»

A Dazn: «Sicuramente ho commesso degli errori, potevamo fare una stagione migliore. Noi abbiamo preso tanti punti dall’Inter, ma le altre stanno tutte peggio di noi»

Il Milan di Pioli ha pareggiato strappando un punto alla Juventus. Al termine della partita, finita 0-0, il tecnico dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

La parole di Pioli

«Stiamo passando un momento delicato e reagire così contro una squadra che voleva avvicinarci in classifica mi soddisfa. Potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio, ma ci siamo sacrificati tanto per ottenere un risultato importante. Lavoreremo sul nostro orgoglio e sulla voglia di fare bene fino alla fine per onorare questa maglia. Avremo tre gare in casa e dobbiamo fare bene per noi stessi, per il club e i nostri tifosi»

Sulla catena di sinistra: «Avevamo due risultati su tre per difendere il secondo posto. La Juventus a sinistra è molto forte, abbiamo provato a cambiare un po’ di posizione per smuoverli. Nella ripresa la Juve ha messo tanti attaccanti e ci ha schiacciato, poi è uscita un po’ di stanchezza. Ci siamo sacrificati sapendo che non perdere era comunque una cosa positiva per noi»

Sulla solidità: «Abbiamo aspettato di più la Juve, anche per le assenze che avevamo. Con i nostri difensori ho preferito fare più densità, ma i giudizi sono condizionati dal risultato. A me è piaciuto lo spirito e il fatto di aver portato a termine il nostro piano partita nonostante le difficoltà»

Su Pulisic: «A me è piaciuto, anche Chukwueze è bravo. Oggi ho deciso di far giocare Christian. Non rinuncio a un centrocampista in più come Pulisic per giocare con quattro giocatori offensivi in più in questo momento»

Sulle voci del futuro: «Lavoro con grande concentrazione, conta solo fare bene in tutte le partite. C’è la serenità di fare bene fino alla fine. Non leggo più niente da tanto tempo, ma ho gli amici che mi mandano messaggi. Personalità? Quello che abbiamo preparato lo abbiamo messo in campo, potevamo essere più pericolosi ma ho avuto le risposte che cercavo. Ora cerchiamo di vincere le prossime partite per fare più punti possibile»

Su cosa vorrebbe cambiare e su cosa va orgoglioso: «Sicuramente ho commesso degli errori, potevamo fare una stagione migliore. Noi abbiamo preso tanti punti dall’Inter, ma le altre stanno tutte peggio di noi. Siamo stati a un buon livello ma senza tenere il passo dei nerazzurri. Abbiamo cambiato tanto in estate ed era il momento di farlo, ma questo è un gruppo che ha la potenzialità di fare bene»

