Napoli-Roma, le probabili: Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski (Sky)

Per i giallorossi De Rossi potrebbe decidere di schierare Ndicka dal primo minuto

Domani sera al Maradona si gioca Napoli-Roma. A centrocampo Calzona perde Zielinski a causa di una lesione di basso grado alla gamba sinistra. Secondo Sky, dovrebbe partire titolare Cajuste al suo posto.

Napoli-Roma, Ndicka potrebbe partire titolare per i giallorossi

Le probabili formazioni di Sky Sport:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Calzona.

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

De Rossi: «A Napoli affrontiamo l’unica squadra che come livello di giocatori è vicina all’Inter»

Domani alle ore 18:00 ci sarà Napoli-Roma. De Rossi non ha tenuto nessuna conferenza per preparare il match, ma ha rilasciato un’intervista ai canali social della Roma dove ha parlato della sfida che attende la squadra al Maradona.

«Le difficoltà maggiori sono nell’affrontare tantissime partite ravvicinate, avere poco tempo per prepararle e avere avversari forti come Napoli, Bologna, Udinese. Tutte le prossime squadre che affronteremo sono di un livello altissimo, servirebbero forze fresche a volte, ma nella maggior dei casi anche gli altri hanno altri impegni. Sarà difficile ma non ci piangiamo addosso, il Napoli è l’unica squadra come livello di giocatori sta veramente vicino all’Inter, erano ingiocabili l’anno scorso, quest’anno sono in difficoltà ma è sempre una squadra tosta».

Che clima vi aspettate?

«C’è sempre insomma questa forte rivalità, il giorno del mio addio avevo fatto una battuta dicendo che mi sarebbero mancati i miei tifosi e quelli avversari tipo quelli del Napoli perché non passavo mai indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo verso la loro squadra, ma poi la sosteranno. Sarà un campo ostile, ma lo abbiamo fatto anche in Europa in tante circostanze».

