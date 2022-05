Sky: «Va bene Napoli, l’amore e il golfo ma con Mertens va trovata l’intesa sui soldi»

«In questo nuovo Napoli Mertens vuole starci. Nuovo perché sarà di fatto un anno zero, considerando che fisiologicamente tanti andranno via: ci sono diversi calciatori a scadenza e c’è chi è arrivato in una fase della carriera per cui per scelta reciproca, del club e del calciatore, certi discorsi si faranno in maniera concreta, come Fabian»

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha dato alcuni aggiornamenti sul rinnovo di Mertens di cui si parla molto in questi giorni in casa Napoli.

«Il discorso con Dries è aperto, ma la trattativa non può essere sentimento. Di sentimento ce n’è e lo sappiamo, ma non basta. C’è anche stima, c’è la volontà reciproca di continuare, c’è una storia e ci sono 148 gol, però poi c’è anche l’aspetto economico. Mertens è in scadenza, c’è un’opzione unilaterale a favore del Napoli, c’è stato questo segnale forte della proprietà con la visita di De Laurentiis a casa Mertens, però non si è ancora parlato della questione cifre su cui al momento non c’è accordo: c’è una disponibilità a venirsi incontro a cifre differenti rispetto a quelle di adesso – Mertens guadagna oltre 4 milioni più bonus – però ci sono anche delle aspettative da parte del calciatore, che è consapevole del suo valore certificato dal rendimento in campo. Dries si sente ancora un calciatore importante, anche in una stagione particolare, visto che è partito solo quindici volte dall’inizio, ha segnato un gol ogni 111” in campionato. Quindi: va bene il sentimento, va bene Napoli, va bene l’amore, va bene il golfo ma poi bisognerà trovare un’intesa. C’è fiducia, ma non ancora l’accordo»