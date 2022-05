As: il Barcellona torna all’attacco per Koulibaly, ma il Napoli chiede 40 milioni

Il club blaugrana ha contattato Fali Ramadani per chiedergli di temporeggiare sul rinnovo con il Napoli. Xavi non getta la spugna.

Secondo quanto scrive AS, il Barcellona ha contattato di nuovo Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly,

“per chiedergli un po’ più di pazienza e di non muoversi ancora con il club italiano in merito all’offerta di rinnovo che ha sul tavolo”.

Il club blaugrana mantiene intatto il suo interesse per il difensore centrale del Napoli, che segue da tempo e il cui contratto scade nel 2023, e che ha Xavi Hernández come il suo più grande tifoso.

“Il problema nell’operazione di uscita di Koulibaly è che il Napoli non lo tradirà, tutt’altro, anche se gli manca solo un anno di contratto. I primi contatti tra i due club non sono stati molto positivi: il club italiano resta intransigente nei 40 milioni di euro, senza accettare nessun giocatore in cambio né per rendere più conveniente l’operazione. Con il giocatore sì, tutto è abbastanza avanzato, con la promessa di un contratto fino al 2026, che scade quando compirà 34 anni”.