Anche per CorSport e Gazzetta il rinnovo di Mertens non è più una certezza

Oggi anche Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport iniziano a nutrire dei dubbi sul buon esito dell’operazione.

Il Corriere dello Sport, nel riportare le parole del patron del Napoli sul belga, scrive:

“E nelle buste – la uno, la due e la tre – oltre al milione e mezzo di euro offerto, adesso sembra ci siano anche due punti interrogativi, piccoli o grossi è da decifrare, come il linguaggio in codice di questi giorni, nel quale Mertens ci aggiunge del suo con un post nel quale se n’è stato con il suo erede nello spogliatoio del Maradona: «Momenti che non dimenticherò mai». E’ sconveniente interpretare, ovvio, perché le variabili sono tante e varie, però ancora niente è successo dal 26 aprile e qualcosa accadrà nella prossima settimana, quella successiva al triplice fischio finale”.

La Gazzetta aggiunge al nodo economico anche quello delle garanzie chieste dal belga.

“La visita di fine aprile a Palazzo Donn’Anna, casa Mertens, aveva creato un certo entusiasmo nella tifoseria, molto legata al cannoniere belga, in gran spolvero in questo finale di campionato. Ma ora i segnali lasciano intendere che ancora non c’è nulla di deciso, e non pare essere solo una questione economica, piuttosto anche di garanzie tecniche, visto che il belga pensa pure al suo terzo Mondiale da giocare a fine anno”.