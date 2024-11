Giuntoli a cena con Galliani per Di Gregorio. Allegri non era stato avvisato (CorSera)

È stato Galliani ad avvisare il tecnico della Juventus. Giuntoli vuole Thiago Motta e la separazione non sarà cordiale, Allegri lo sa e vuole l’intero stipendio

Il futuro della Juve comincia a tingersi di intrighi. Allegri sa oramai che l’anno prossimo non sarà più l’allenatore dei bianconeri, anche se le parole dicono altro. Ora però Giuntoli ha cominciato a muoversi e a farlo alle spalle di Allegri, come sottolinea oggi il Corriere della Sera parlando dell’incontro andato in scena per il portiere di Gregorio. Allegri è stato avvisato da Galliani

Le mosse di Giuntoli alle spalle di Allegri

“La separazione fra Allegri e la Juventus sarà meno cordiale. Max, nonostante le parole di convenienza di Giuntoli, sa che il prossimo anno al suo posto ci sarà Thiago Motta: ancora legato ai bianconeri da un anno di contratto, Max non intende transare, anzi chiederà l’intero stipendio per sé e lo staff. Del resto qualora centrasse il piazzamento in Champions lascerebbe alla Juve, nonostante la pioggia di critiche per la qualità del gioco, un tesoretto di 120 milioni considerando anche i proventi derivanti dalla futura partecipazione al Mondiale per club e dalla Supercoppa in Arabia. Nelle ultime stagioni è stato l’ombrello protettivo della squadra, scossa dai processi e poco rinforzata sul mercato. È stato avvisato dall’amico e mentore Adriano Galliani della cena organizzata da Giuntoli mercoledì a Milano per intavolare la trattativa per il portiere Di Gregorio (da affiancare a Szczesny) e magari per Colpani. Rabiot senza Max resterà a Torino? Bremer verrà sacrificato per creare cassa e dare la caccia al sogno Koopmeiners per cui l’atalanta chiede 70 milioni?”

