Calzona: «Dopo due giorni ho visto che i problemi erano più ampi di quello che credevo»

In conferenza: «Mi aspettavo di incontrare meno problemi. È un’annata travagliata ma non vuol dire che dobbiamo finire il campionato con questo andazzo»

Calzona, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha confessato di aver trovato problemi più ampi di quello che pensava una volta arrivato a Castel Volturno.

Cosa è successo in questi mesi al Napoli?

Il mister ha dichiarato che una volta arrivato a Castel Volturno ha capito che i problemi della squadra erano ben più profondi:

«Questa squadra ha dei problemi, l’ha detto anche il presidente. C’è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Mi aspettavo di incontrare meno problemi, dopo due giorni mi sono reso conto che erano più ampi di quello che avevo visto».

Calzona ha parlato di mancanza di voglia di vincere e di non prendere gol. I giocatori sono demotivati?

«A Empoli era mancanza di voglia di vincere. Non abbiamo tirato in porta. Mi ha sorpreso perché è stata la prima volta. Con il Frosinone abbiamo creato tantissimo. Mentre nelle altre partite è mancata la voglia di non prendere gol. Si tratta di attenzione e di voglia, di andare al di là dal discorso tattico. Non vedo questa rincorsa in più per rimediare a un errore di un compagno. Non pensavo ci fossero problemi fino a questo punto. È un’annata travagliata non vuol dire che dobbiamo finire il campionato con questo andazzo. Io non ci sto».

