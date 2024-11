Anche Calzona si è accorto che Mazzocchi, Dendoncker e Natan sono solo delle comparse

In conferenza: «Tutti hanno avuto spazio tranne loro. Il resto ha avuto spazio per mettersi in mostra, più di quanto pensiamo, quindi devono sentirsi responsabili»

Nella conferenza stampa, definita di mid-term, tenuta da Calzona, i giornalisti presenti in sala stampa hanno chiesto se qualcuno dello spogliatoio debba prendersi delle responsabilità per la situazione. Mister Calzona non ha dubbi: tutti sono responsabili nel Napoli, a parte tre giocatori che hanno avuto meno spazio rispetto agli altri. I tre giocatori in questione sono Mazzocchi, Dendoncker e Natan.

Calzona: «I giocatori non possono non sentirsi responsabili»

Qualcuno anche all’interno dello spogliatoio deve prendersi le responsabilità? La risposta di Calzona:

«Tutti. I giocatori non possono non sentirsi responsabili. Io le scelte le faccio in base a quello che vedo in settimana, sento che ci sono giocatori sacrificati, ma a parte tre, Mazzocchi, Dendoncker e Natan il resto ha avuto spazio, più di quanto pensiamo, quindi devono sentirsi responsabili e lo spazio per mettersi in mostra l’hanno avuto. Non è possibile che i calciatori non devono sentire la responsabilità della situazione del momento, la società mi è stata vicina. Il presidente anche, non ha mai inciso negativamente. Si interessa tutti i giorni. Con me è carino, educato e rispettoso. Mi chiede molte cose ma credo sia la normalità per il capo di un’azienda sapere come vanno le cose. Anche nello spogliatoio devono sentirsi responsabili, a Castel Volturno tutti devono sentirsi responsabili».

ilnapolista © riproduzione riservata