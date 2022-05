Il tweet di Mertens che suona nostalgico: «Momenti che non dimenticherò mai»

L’addio è più che un’ipotesi. De Laurentiis è stato chiaro in conferenza, Dries pubblica una foto col figlio negli spogliatoi e una scritta eloquente

Noi ve l’abbiamo scritto domenica: non è affatto detto che Dries Mertens rinnovi col Napoli. Quella col Genoa potrebbe essere stata l’ultima partita al San Paolo anche di Mertens, non solo di Insigne e Ghoulam. Al di là della scena madre della visita a casa sua da parte del presidente De Laurentiis, passi avanti non ne sono stati compiuti. Oggi De Laurentiis lo ha ridetto in conferenza stampa:

«Io e Mertens ci siamo visti, ci siamo parlati, ci dobbiamo rincontrare. È inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni: è concettualmente sbagliato. Quando si gioca, si gioca. Se uno è davvero interessato non scompare e si parla in maniera tranquilla. Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi il 23, il 24 (che è il mio compleanno), il 25, il 26 o il 27 vediamo. Con Spalletti dobbiamo incontrarci per buttare giù le basi sul mercato. Non è che improvvisamente scompaiono tutti, come nel film di Monicelli. Siamo una realtà permanente, rispettosi di ruoli e professionalità. Se non c’è dialogo tra le parti meglio che uno se ne va in vacanza».

Proprio in quegli stessi minuti, un po’ dopo, Mertens ha diffuso sui social la sua foto col figlio negli spogliatoi del San Paolo, con la frase “Moments like this I will never forget”, “momenti che non dimenticherò mai”. Che si presta a varie interpretazioni, una è certamente quella che siamo vicini al passo d’addio. Ma è presto per scrivere la parola defintiva.

Moments like this I will never forget 💙 pic.twitter.com/sg4DZbO2Zd — Dries Mertens (@dries_mertens14) May 18, 2022